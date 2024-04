O fundo da B3 para ações sociais prevê gerenciar R$ 60 milhões neste ano. Desse total, R$ 21,7 milhões já estão sendo destinados a 32 projetos ligados à educação pública.

Segundo a B3, 67% do valor está alocado em projetos que atuam com política pública, e 85% em iniciativas que atuam em parceria com outras organizações ou com governos.

Público observa painel da Bolsa de Valores, em São Paulo, com registro de queda nas ações - Amanda Perobelli/Reuters

Do total de projetos contemplados, 98% são organizações sociais que têm diversidade de gênero e raça em sua liderança.

Os recursos da B3 Social para filantropia em 2021, que ficaram na casa dos R$ 53 milhões, foram usados, por exemplo, na capacitação de professores e na oferta de cursos gratuitos para estudantes, segundo a Bolsa de Valores brasileira.