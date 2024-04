A programação do Circuito Sesc de Artes, projeto que leva mais de 760 atividades artísticas para 122 cidades do estado de São Paulo, contará com apresentações do músico Samuel Samuca e da Orquestra Frevo Capibaribe.

O cantor e compositor Samuel Samuca - Carolina Ferreira/Divulgação

A lista completa de atrações será divulgada nesta sexta-feira (12) pelo diretor regional do Sesc São Paulo, Luiz Galina. A iniciativa ocorrerá entre os dias 20 deste mês e 26 de maio.

ESTANTE

A escritora e curadora Diane Lima recebeu convidados no lançamento do livro "Negros na Piscina: Arte Contemporânea, Curadoria e Educação" (editora Fósforo), organizado por ela. O diretor artístico do IMS (Instituto Moreira Salles), João Fernandes, prestigiou o evento realizado no Sesc Pompeia, em São Paulo, na noite de terça-feira (9). O artista Paulo Nazareth esteve lá.