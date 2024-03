O músico Cristian Budu, considerado um dos pianistas de destaque da nova geração brasileira, vai lançar o álbum "Pianolatria" pelo Selo Sesc. No trabalho, composições de Guarnieri, Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga e de Clarisse Leite ganham interpretação contemporânea do artista paulista.

O pianista Cristian Budu - Divulgação

O disco duplo chegará às plataformas de música no dia 5 de abril. Ainda serão lançados três videoclipes e um minidocumentário.

Budu fará uma apresentação no Sesc Pinheiros, na capital paulista, no dia 11 de abril, com a participação do Quarteto Aporá e do percussionista Léo Rodrigues.

O álbum é produzido por Ulrich Schneider, com encarte do artista gráfico Chico Shiko. Budu contou também com o suporte e pesquisa do pianista Alexandre Dias, do Instituto Piano Brasileiro (IPB), na escolha do repertório.

FONE

A banda O Grilo - Marina Vancini/Divulgação

A banda O Grilo vai lançar no próximo dia 4 o seu novo single, "Seja Quem Você Quiser". Produzida por Jean Dolabella e Hugo Silva, a faixa antecede o novo álbum do grupo, intitulado "Tudo Acontece Agora", que será lançado em abril. O quarteto, que já se apresentou em festivais como Rock in Rio e Lollapalooza, fará uma turnê, com o show de estreia marcado para o dia 3 de maio, no Rio de Janeiro.