O ator e diretor Amir Haddad e o artista Maurício Tizumba serão os homenageados na 26ª edição do projeto Palco Giratório, realizado pelo Sesc. Neste ano, a iniciativa levará espetáculos teatrais para 80 cidades de 25 estados brasileiros e do Distrito Federal.

Haddad apresentará em 11 municípios a peça "Zaratustra: Uma Transvaloração dos Valores", criada a partir da relação dele com textos do filósofo Friedrich Nietzsche.

O ator e diretor Amir Haddad na peça "Zaratustra" - Mariana Pegas/Divulgação

Já Tizumba exibirá também em 11 cidades "Herança", montagem que resgata a tradição africana no Brasil.

A abertura do Palco Giratório ocorrerá em Curitiba no dia 17 deste mês.

TELONA

As atrizes Arlete Salles e Regina Casé receberam convidados, na noite de segunda (25), na pré-estreia de "Dona Lurdes, o Filme", no Cinemark Village Mall, no Rio de Janeiro. Na comédia, Regina volta a interpretar a protagonista da novela "Amor de Mãe", que agora tem como melhor amiga a personagem vivida por Arlete. Os atores Humberto Carrão e Jéssica Ellen, que estão no elenco do longa, também prestigiaram o evento.