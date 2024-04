O cineasta francês Ladj Ly, diretor de "Os Miseráveis" (2019), estará no Brasil na próxima semana para um encontro com 140 profissionais do audiovisual de todas as regiões do país. A reunião ocorrerá em Salvador como parte da segunda edição do Encontro Nacional da Rede Paradiso de Talentos.

O diretor francês Ladj Ly - Joel Saget -4.nov.2019/AFP

Ly vai abordar sua experiência profissional e como fundador da École Kourtrajmé, centro de formação para inserção profissional de jovens de baixa renda no mercado audiovisual.

"Os Miseráveis" dividiu o prêmio do Júri no Festival de Cannes com o brasileiro "Bacurau", além de ter concorrido ao Oscar de melhor longa estrangeiro em 2020.

O Encontro Nacional é uma iniciativa do Projeto Paradiso, organização filantrópica do Instituto Olga Rabinovich de apoio ao cinema nacional.

ESTANTE

A atriz Maria Fernanda Cândido prestigiou o lançamento do livro "Diário de um Filme", de Melina Dalboni, na noite de quarta (3), na Livraria da Travessa do shopping Iguatemi, em São Paulo. O volume narra os processos de criação e adaptação para o cinema da obra "A Paixão Segundo G.H.", de Clarice Lispector. O diretor do filme, Luiz Fernando Carvalho, também marcou presença no evento. O longa vai estrear na próxima semana e tem Maria Fernanda como protagonista.