O filme "A Hora da Estrela", de 1985, vai voltar aos cinemas em maio. O longa de Suzana Amaral, adaptado do livro homônimo de Clarice Lispector, está em processo de digitalização e será exibido em mais de 20 cidades do Brasil. A iniciativa é patrocinada pela Petrobras dentro do projeto Sessão Vitrine, que lança mensalmente longas nacionais a preços acessíveis.

A atriz Marcélia Cartaxo ganhou o Urso de Prata de melhor atriz no Festival de Berlim em 1986 por sua atuação como a retirante Macabéa no clássico. Fernanda Montenegro também está no elenco do filme.

A atriz Marcélia Cartaxo em cena do filme "A Hora da Estrela", da cineasta Suzana Amaral - Divulgação

Na história, a jovem sofrida que trabalha como datilógrafa e se apaixona por Olímpio de Jesus, que logo a trai com uma colega de trabalho. Este foi o último livro escrito por Lispector e é também uma despedida, sendo lançado pouco antes de sua morte.

O projeto Sessão Vitrine Petrobras também já digitalizou e levou novamente aos cinemas "Durval Discos", primeiro longa de Anna Muyalert, lançado em 2002.

TELONA

As atrizes Arlete Salles e Regina Casé receberam convidados, na noite de segunda (25), na pré-estreia de "Dona Lurdes, o Filme", no Cinemark Village Mall, no Rio de Janeiro. Na comédia, Regina volta a interpretar a protagonista da novela "Amor de Mãe", que agora tem como melhor amiga a personagem vivida por Arlete. Os atores Humberto Carrão e Jéssica Ellen, que estão no elenco do longa, também prestigiaram o evento.