O edifício Itália, localizado no centro da capital paulista, inaugura neste sábado (13) a exposição "Prima Donna", em comemoração aos 150 Anos da imigração italiana no país.

A mostra fotográfica, que ficará na Galeria de Arte Bigant do prédio, reúne retratos de mulheres que, de alguma maneira, possuem vínculo com a Itália e desenvolvem atividades culturais no Brasil.

Com curadoria de Valkiria Mazzucchelli Iacocca, as obras são de autoria dos fotógrafos Isa Godoy, Renata Confim, Moises Ferrarini, Mario Freitas e Otávio Bragante. A exposição ficará em cartaz até o dia 13 de maio.

Mostra tem curadoria de Valkiria Mazzucchelli Iacocca - Greg Salibian -12.dez.2021/Folhapress

PIPOCA

O cineasta Angelo Defanti recebeu convidados, na noite de quarta (10), na estreia do documentário "Verissimo", dirigido por ele. A atriz Camila Márdila compareceu ao evento, que fez parte da programação do festival É Tudo Verdade, e ocorreu na Espaço Itaú de Cinema — Augusta, no centro da capital paulista. O ator César Mello esteve lá.