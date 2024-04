O Canal Brasil vai exibir, entre os dias 3 e 6 de maio, uma maratona de longas, médias e curta-metragens premiados no festival É Tudo Verdade, além de clássicos do cinema nacional.

Cena do filme 'Elena' - Folhapress

Com curadoria do fundador da mostra, Amir Labaki, a programação reunirá obras como "Cabra Marcado Para Morrer" (1984), "Carmen Miranda: Bananas is My Business" (1995) e "Elena" (2012)".

"Procurei distinguir títulos que marcaram a história do festival e também alguns documentários importantes", diz Labaki.

CHEGA MAIS

A atriz Mel Lisboa recria foto icônica que estampou o disco de Rita Lee lançado em 1980 - Priscila Prade/Divulgação

A foto icônica que estampa a capa do disco lançado por Rita Lee em 1980 foi recriada por Mel Lisboa em ensaio fotografado por Priscila Prade. A atriz está prestes a interpretar a cantora no musical "Rita Lee: uma Autobiografia Musical", no Teatro Porto Seguro, em São Paulo. Na imagem, Mel Lisboa usa uma roupa branca e aparece com o cabelo ruivo, assim como na foto original de Rita, registrada por Miro há mais de quatro décadas