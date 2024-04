A axé music completará 40 anos em 2025 e terá a sua história contada no teatro. A iniciativa é do empresário de artistas Paulo Borges em parceria com a Del Claro Produções, empresa responsável por musicais como "Sweeney Todd", "Chaves" e "Bonnie & Clyde".

Desfile de Ivete Sangado no circuito do Campo Grande, em Salvador - Alfredo Filho/Prefeitura de Salvador

O projeto está em fase de roteirização. A proposta é ser um espetáculo imersivo, em que, ao final, o público cante e dance com os atores ao som de hits do gênero baiano.

A produção deverá estrear em janeiro de 2025, em Salvador, e depois seguirá por outras capitais do Nordeste e do Brasil.

PELÍCULA

O cineasta e historiador britânico Mark Cousins prestigiou a abertura do festival É Tudo Verdade, na semana passada, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. A atriz e diretora Ana Petta e o diretor regional do Sesc São Paulo, Luiz Galina, também marcaram presença no evento.