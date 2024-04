O produtor cultural João Marcello Bôscoli terá um programa semanal de rádio em que apresentará novos talentos da música popular brasileira. O Novo Sempre Vem vai ao ar às quintas, a partir do dia 2 de maio, pela Novabrasil FM.

A atração é fruto de uma parceria da rádio com a gravadora Trama, de João Marcello, que tem como marca abrir espaço para artistas ainda pouco conhecidos no mercado. "É algo que sempre me dá muito prazer e que eu acho importante fazer", diz ele.

O produtor cultural João Marcello Bôscoli - Ronny Folhapress -11.jul.2022/Folhapress

Como produtor cultural, João Marcello conta que não passa sequer um dia sem receber material de cantores e compositores em busca de uma oportunidade.

O projeto também terá um espaço para reverenciar a memória da MPB. Um dos quadros vai abordar o primeiro álbum de grandes nomes do cenário nacional, como Gilberto Gil, Rita Lee, Gal Costa.

A partir do segundo semestre, o programa terá, uma vez por mês, uma edição especial com a participação de artistas que vão se apresentar ao vivo acompanhados por uma banda fixa. A ideia é que esses shows sejam realizados em diferentes cidades do país.

O Novo Sempre Vem terá uma hora de duração.

João Marcello seguirá com seus outros programas em rádios: o quadro Sala de Música, que apresenta diariamente na CBN, e o Contraponto, na Cultura Brasil FM.

BATIMENTOS

Acompanhada do marido, o ator Carlos Alberto Riccelli, a atriz e escritora Bruna Lombardi recebeu convidados no lançamento do seu novo livro, "Manual para Corações Machucados", na noite de quarta-feira (17). A empresária Lucilia Diniz e o ex-governador de São Paulo João Doria compareceram ao evento, realizado na Livraria da Travessa do shopping Iguatemi, em São Paulo. O historiador Leandro Karnal, que escreveu o prefácio da obra, também esteve lá.