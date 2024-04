A atriz e escritora Bruna Lombardi realizará o evento de lançamento do seu livro "Manual para Corações Machucados" (editora Sextante) na Livraria da Travessa do shopping Iguatemi, em São Paulo, no próximo dia 17.

Bruna Lombardi - Divulgação

A obra reúne crônicas em que o fio condutor é o amor e traz reflexões sobre temas como inteligência artificial, violência e sororidade. O prefácio é do filósofo Leandro Karnal.

Ela também fará um evento de lançamento no Rio de Janeiro, no próximo dia 25, em que receberá convidados na Livraria da Travessa do shopping Leblon.

FOLHETIM

Andrea Beltrão, uma das protagonistas de "No Rancho Fundo" (Globo), e as atrizes Mariana Lima e Ju Colombo, que também integram o elenco da trama, marcaram presença na festa de lançamento da nova novela das seis da Globo. O autor do folhetim, Mario Teixeira, o diretor Allan Fiterman e a atriz Déborah Bloch prestigiaram o evento, que foi realizado na segunda (8), nos Estúdios Globo, no Rio. Os atores Thardelly Lima, Haroldo Guimarães e Welder Rodrigues passaram por lá.