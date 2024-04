O jornalista Eumano Silva lança na quinta (4) o livro-reportagem "Longa Jornada até a Democracia - Volume 2", que narra a história do Partido Comunista Brasileiro (PCB) —o Partidão— de 1967 a 1992.

O volume é fruto de uma extensa pesquisa em documentos militares, entrevistas e textos do partido. Uma das revelações da obra é a descoberta do valor do "ouro de Moscou", como era chamado o recurso enviado pelo partido comunista da URSS e de países aliados para financiar as atividades clandestinas do PCB no Brasil.

O jornalista Eumano Silva - @eumanosilva no Twitter

O livro aponta que, durante todo o ano de 1974, esse valor foi de US$ 210 mil, cerca de R$ 1,1 milhão na cotação atual.

"Longa Jornada até a Democracia" também apresenta o nome de um militante do PCB infiltrado no DOI-Codi de São Paulo. A função de Zaqueu Alves de Oliveira, terceiro-sargento da PM paulista, era vazar informações sobre os presos políticos.

O lançamento será compartilhado com o historiador Alberto Aggio, que divulgará o livro "Ainda Respira... A Democracia sob Ameaça". O evento ocorrerá na Rua Tinhorão, 60, Consolação, na região central de São Paulo.

O primeiro volume de "Longa Jornada" foi escrito pelo jornalista Carlos Marchi e aborda o período de 1922 a 1967.