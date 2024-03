A Boitempo vai lançar em junho o livro "Festas Populares no Brasil", da escritora Lélia Gonzalez, uma das pioneiras do feminismo negro brasileiro. Escrita em 1987, a obra reúne textos e fotos de celebrações da cultura popular de norte a sul do país.

A edição terá fotografias de Walter Firmo, Maureen Bisilliat e Januário Garcia, além de textos de apoio, orelha de Sueli Carneiro e quarta capa de Angela Davis e Leci Brandão.

Lélia Gonzalez, feminista negra, uma das fundadoras do Movimento Negro Unificado (MNU) - Reprodução

Na publicação, a autora fala sobre a integração entre o sagrado e o profano e traz interpretações sobre os laços entre Brasil e África e a reinvenção das tradições religiosas no país.

A obra é praticamente inédita. A edição original foi encomendada por uma empresa privada como presente de fim de ano para seus funcionários, recebendo prêmios no exterior mas não sendo distribuída às livrarias.

Lélia Gonzalez nasceu em Belo Horizonte em 1935. Ela ficou conhecida por articular a noção de que mulheres negras vivenciam sobreposições de machismo e racismo.

A ativista questionou a ideia de democracia racial pregada por Gilberto Freyre e empregou a ideia de amefricanidade, a miscigenação latinoamericana e africana.

PEÇA RARA

Cena de 'No Rancho Fundo', com Andrea Beltrão, Larissa Bocchino e Alexandre Nero - Fábio Rocha/Globo/Divulgação

A atriz Andrea Beltrão (à esq.), que viverá a matriarca Zefa Leonel na próxima novela das seis da Globo, "No Rancho Fundo", gravou no Parque Estadual do Biribiri, em Diamantina (MG), as cenas em que encontra a pedra preciosa que vai enriquecer a sua família. O marido da personagem, Seu Tico Leonel (Alexandre Nero), e Quinota (Larissa Bocchino), filha do casal, tentam demover Zefa da ideia de procurar a rara turmalina paraíba na Gruta Azul, que fica no rancho da família. Mas ela insiste e consegue encontrar a pedra.

Criado e escrito por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, o folhetim estreia em 15 de abril e explora o choque entre o sertão e a cidade.