O padre Marcelo Rossi entrou com uma ação na Justiça contra o jornalista Aaron Tura por uma reportagem publicada em seu site em que afirma que o religioso vive em uma mansão avaliada em R$ 18 milhões.

Padre Marcelo Rossi na Itália - Martin Gurfein/Divulgação

A página também publica supostas imagens da residência e diz que seria uma "mansão digna de cinema", com "chão tão brilhante que parece espelho".

Segundo o processo, as informações são "inverídicas, ambíguas e equivocadas", e as fotos teriam sido "modificadas com o uso de recursos tecnológicos". A assessoria do religioso já tinha negado que a casa é avaliada em R$ 18 milhões.

Os advogados do padre Marcelo avaliam que a narrativa difamatória tem "potencial de prejudicar diretamente a reputação" do religioso, "principalmente perante o exercício da sua vocação religiosa".

A ação de pedido de explicações foi ajuizada no Foro Criminal Central da Barra Funda, em São Paulo.

A notícia foi publicada em junho de 2022 mas, segundo o processo, viralizou apenas neste ano após o jornal O Globo publicar em fevereiro uma reportagem tendo como base o site de Aaron Tura. O padre, então, passou a ser criticado pela suposta mansão em suas redes sociais. Ele chegou a responder alguns comentários, dizendo: "Contra fake news: oração e a verdade libertam".

Segundo o próprio site de Tura, as imagens divulgadas foram extraídas de um canal no Youtube chamado "Casa & Cia". O vídeo com fotos que seriam da casa foi publicado em fevereiro de 2020 e tem cerca de 575 mil visualizações.

Na ação, os advogados pedem que a Justiça questione o jornalista se foi feita a avaliação do valor imobiliário da casa, se ele esteve na residência e se checou a veracidade das imagens publicadas.

Procurado pela coluna, Aaron disse que não ter ciência de nenhuma ação movida contra ele pelo religioso. Afirma também que o seu site não fez "nenhuma publicação no presente ano [2024] sobre o padre Marcelo Rossi."

"Por essa razão, não tenho nenhum esclarecimento a dar", disse.