O jornalista e escritor Emiliano José lança nesta sexta (12) o seu novo livro, "Zanetti, o Guardião do Óleo de Lamparina". O evento será realizado na Patuscada, em Pinheiros, São Paulo.

Na obra, o autor narra a história do paranaense José Carlos Zanetti, que fez parte da militância estudantil e atuou de forma clandestina na organização AP (Ação Popular) na Bahia, onde foi preso e torturado em 1971, pela ditadura militar.

Capa do livro "Zanetti, o Guardião do Óleo de Lamparina", de Emiliano José - Kotter Editorial no Instagram

Como pano de fundo, o volume mostra os desmandos do regime militar e os acontecimentos da história do Brasil, passando pela retomada da democracia e até a morte de Zanetti em maio de 2022, vítima de um câncer.

ESTANTE

A escritora e curadora Diane Lima recebeu convidados no lançamento do livro "Negros na Piscina: Arte Contemporânea, Curadoria e Educação" (editora Fósforo), organizado por ela, no Sesc Pompeia, em São Paulo, na noite de terça-feira (9). O diretor artístico do IMS (Instituto Moreira Salles), João Fernandes, compareceu. O artista Paulo Nazareth esteve lá.