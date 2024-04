O documentário "Ainda É 7 de Outubro", que acompanha a jornalista e escritora Sabrina Abreu durante uma viagem a Israel em janeiro deste ano, vai estrear nesta quinta-feira (11), na Bandplay, serviço de streaming do Grupo Bandeirantes.

A jornalista, que realizou a cobertura in loco do início da guerra, em outubro de 2022, para a BandTV e a BandNews, decidiu retornar ao país para acompanhar a escalada do conflito.

Sabrina Abreu, em outubro de 2023, durante cobertura da guerra - Divulgação

"Enquanto fazia a cobertura, no primeiro mês da guerra, senti a necessidade de contextualizar os fatos e de ouvir com mais calma as pessoas atingidas de diferentes formas pela guerra em andamento e pelo conflito de mais de 70 anos. O documentário nasceu dessa inquietação", afirma ela.

Abreu entrevistou especialistas e personagens dos dois lados. A jornalista pediu a Israel para entrar na Faixa de Gaza, mas não conseguiu.

O documentário registrou ainda o retorno de dois brasileiros ao bunker onde eles sobreviveram ao ataque do Hamas.

Rafael Zimerman e Rafaela Treistman reconstituíram os acontecimentos daquele dia, desde a invasão do festival de música eletrônica em que estavam até quando foram ao abrigo antiaéreo à beira da estrada.

Eles conseguiram se salvar, mas Ranani Glazer, namorado de Rafaela e amigo de Rafael, foi assassinado.

A obra também será exibida no próximo dia 24 no MIS (Museu da Imagem e do Som), em São Paulo. O documentário é dirigido e roteirizado por Abreu.

