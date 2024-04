Entidades do audiovisual elaboraram um manifesto em que afirmam estar "profundamente preocupadas" com a crise entre o governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e a Fundação Padre Anchieta, que gere a TV Cultura.

A emissora é alvo de uma CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e sofre pressão por redução de verbas.

Tarcísio de Freitas, do Republicanos, ainda candidato ao governo em 2022, durante debate da TV Cultura - Bruno Santos - 13.set.22/Folhapress

Como mostrou a Folha, o discurso público da gestão estadual é de corte de gastos e aumento de eficiência. Nos bastidores, porém, aliados do governador e parlamentares bolsonaristas se incomodam com a independência da programação da emissora.

O manifesto afirma que "os rumores sobre tentativas de cerceamento da liberdade de expressão e cortes de verba destinadas ao canal" geram preocupação no setor. "É de suma importância que o poder público reafirme seu compromisso com o desenvolvimento democrático e cultural, garantindo a preservação e o fortalecimento de uma televisão pública de qualidade", segue.

O texto diz ainda que a TV Cultura, às vésperas de completar 55 anos, "é um patrimônio cultural brasileiro de valor inestimável, que merece ser preservado, fomentado e valorizado em toda sua amplitude".

O documento é assinado pela Associação Paulista de Cineastas (Apaci), pela Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro (API), pela Associação Brasileira de Autores Roteiristas (Abra) e pelo Conselho Federal da Brasil Audiovisual Independente (Bravi).

Como revelou o Painel, a Secretaria da Cultura do governo Tarcísio confirmou redução no orçamento da entidade em cerca de R$ 13 milhões. A pasta, no entanto, trata a medida como um contingenciamento, e não como um corte. Isso abre a possibilidade, ao menos teoricamente, da recomposição das receitas ao longo do ano.