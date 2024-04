Movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos da oposição vão realizar um ato contra a privatização da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) na próxima segunda-feira (29), em frente ao prédio da prefeitura, no centro da capital paulista.

Atualmente, a Câmara Municipal de São Paulo analisa um projeto de lei enviado pelo Executivo que dá aval à desestatização da empresa na cidade.

Estação de tratamento de água da Sabesp, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, estatal que deve ser privatizada - Gabriel Cabral/Folhapress

A venda da Sabesp foi autorizada pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) no fim do ano passado, mas um novo contrato com a prefeitura precisa ser aprovado pelos vereadores para que ela possa operar na capital.

A manifestação de segunda ocorrerá a partir das 14h. O ato está sendo coordenado por movimentos como Povo Sem Medo, Brasil Popular e CUT (Central Única dos Trabalhadores), além dos partidos PT, PDT, PCdoB, PV, PSOL e Rede.

O tema foi parar na Justiça. Parlamentares de oposição ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), pré-candidato à reeleição, ingressaram com uma ação em que pedem a suspensão da tramitação da proposta até que todas as audiências públicas sejam realizadas.

Como mostrou a coluna, a Defensoria Pública e o Ministério Público de São Paulo se manifestaram a favor da suspensão. A Justiça ainda irá analisar o pedido.

No último dia 17, a Câmara aprovou o projeto de lei que dá sinal verde para a privatização —apenas dois dias depois da primeira audiência pública sobre o tema. A segunda e definitiva votação deverá ocorrer no começo de maio, e estão previstas sete audiências no total.