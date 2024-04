A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) fará uma participação no show que a cantora Ludmilla apresentará no domingo (14) no Coachella, nos EUA, considerado o maior festival de música pop do mundo.

A parlamentar gravou uma mensagem, que será exibida no telão durante a performance da brasileira.

Erika Hilton desfilará na SPFW - JOY Management

À coluna, Erika diz que ficou muito honrada com o convite. "A mensagem que eu carrego é uma mensagem política, mostrando que nós não toleraremos nenhum tipo de intolerância, de ódio, de impossibilidade de ocupação dos nossos corpos nos espaços, e a Ludmilla é essa artista que vem abrindo esses espaços."

A cantora vai se apresentar pela primeira vez no evento, que tem shows de artistas do mundo inteiro.

A cantora promete repassar por hits de toda a carreira, além de entregar a primeira performance ao vivo de "Piña Colada", seu sucesso mais recente.

A apresentação está marcada para as 18h30.

PIPOCA

O cineasta Angelo Defanti recebeu convidados, na noite de quarta (10), na estreia do documentário "Verissimo", dirigido por ele. A atriz Camila Márdila compareceu ao evento, que fez parte da programação do festival É Tudo Verdade, e ocorreu na Espaço Itaú de Cinema — Augusta, no centro da capital paulista. O ator César Mello esteve lá.