Parlamentares do PSOL acionaram a Justiça do Distrito Federal pedindo a suspensão da resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), publicada na última quarta (3), que proibiu um procedimento usado em casos de interrupções de gestações avançadas previstas em lei.

Ato pela descriminalização do aborto na avenida Paulista, em São Paulo - Bruno Santos - 28.set.2023/Folhapress

A norma veta a assistolia fetal, que consiste numa injeção de produtos químicos que provocam a morte do feto para, depois, ser retirado do útero da mulher. O procedimento é recomendado para casos de aborto legal acima de 22 semanas a fim de evitar, entre outras coisas, que o feto seja expulso com sinais vitais antes da sua retirada do útero.

A ação é da deputada federal Luciene Cavalcante (PSOL-SP), do deputado estadual Carlos Giannazi (PSOL-SP) e do vereador Celso Giannazi (PSOL-SP). Eles afirmam que o Código Penal não estabelece limite de tempo gestacional para a realização de aborto previsto em lei e, portanto, a norma é ilegal e viola direitos fundamentais das mulheres.

