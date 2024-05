A drag queen, artista visual e fotógrafa Betina Polaroid inaugurará neste sábado (11) a exposição "Espelho Revelado" na Casa Fluida, em São Paulo. A curadoria da mostra é assinada por Fernando Spaziani.

A fotógrafa e drag queen Betina Polaroid - Divulgação

Beto Pêgo, que dá vida a Betina, fotografa a cena underground do Rio de Janeiro e de São Paulo desde 2014. Na Casa Fluida, o público poderá ver de perto as séries "Autorretratos/Espelhos"; "Fotomontações" e "Spectrum: Fluido".

PIPOCA

As atrizes Maria Fernanda Cândido e Samantha Müller receberam convidados na estreia do filme "Vermelho Monet", em que elas atuam. A sessão ocorreu no Reag Belas Artes, em São Paulo, na terça (7). O ator Chico Díaz, que vive o protagonista da trama, e o cineasta Halder Gomes, diretor do longa, estiveram lá.