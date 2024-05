A primeira edição do Fórum sobre Trabalho e Renda da Pessoa com Deficiência ocorrerá na próxima segunda-feira (13), no salão nobre da Câmara Municipal de São Paulo, a partir das 9h.

O encontro, que é uma iniciativa da ONG Rede do Abraço em parceria com a vereadora Sonaira Fernandes (PL), vai falar sobre as barreiras e as oportunidades no mercado de trabalho para PCDs.

O debate será conduzido por pessoas com deficiência e familiares, trazendo sugestões de políticas públicas relacionadas ao tema. O evento é gratuito, mediante inscrição prévia, que pode ser feita no Instagram da ONG Rede do Abraço (@rede_do_abraco).