O Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, receberá neste sábado (18) projeções de flores amarelas e laranjas, símbolos do enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. A ação é articulada pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, comandado por Silvio Almeida.

Vista do braço do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro - Tércio Teixeira - 7.out.2021/Folhapress

O cartão postal da capital fluminense ainda receberá frases da campanha realizada pela pasta por ocasião do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, celebrado anualmente no 18 de maio.

Números de denúncias e violações registradas pelo Disque 100, o Disque Direitos Humanos, também serão projetados no monumento.

A ação no Cristo é realizada em parceria com a Arquidiocese do Rio.

TABLADO

A atriz Vera Holtz e o compositor Federico Puppi receberam convidados na estreia da nova temporada do monólogo "Ficções", no Teatro Faap, em São Paulo, realizada na semana passada. Puppi assina a trilha sonora original do espetáculo e divide o palco com Holtz durante a peça. A atriz Tania Bondezan esteve lá. O ator Taumaturgo Ferreira também compareceu.