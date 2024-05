O Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania já recebeu 50 denúncias e relatos relacionados às enchentes no Rio Grande do Sul.

Abrigo em Canoas, no Rio Grande do Sul: deputada quer medidas contra denúncias de abusos nos locais - Prefeitura de Canoas/Divulgação

Do total, duas chamadas relatam o desaparecimento de crianças, 16 denunciam a situação de pessoas em restrição de liberdade. Houve ainda o relato de oito adultos e seis pessoas idosas que estão desaparecidos.

As denúncias abrangem idades que vão de menos de um ano a 69 anos, incluindo pessoas do gênero masculino, feminino e intersexo.

