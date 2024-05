O Poder Judiciário liberou R$ 63 milhões para ajudar as vítimas da tragédia que atinge o Rio Grande do Sul. O montante, recolhido em multas aplicadas pela Justiça, será enviado para a Defesa Civil do estado.

O repasse ocorre após o presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luís Roberto Barroso, e o corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão, assinarem uma recomendação na semana passada.

Imagem aérea do centro histórico de Porto Alegre, uma das áreas mais afetadas pela enchente na capital gaúcha - Diego Vara/Reuters

O documento permite que tribunais estaduais, tribunais da Justiça Militar e tribunais regionais federais repassem valores depositados judicialmente como prestações pecuniárias e outros benefícios legais para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. A iniciativa veio de Barroso, também presidente do Supremo Tribunal Federal (STF).

Do total, R$ 42 milhões vieram de tribunais pelo país e os outros R$ 21 milhões das penas pecuniárias do próprio RS.

O Rio Grande do Sul vem sofrendo com alagamentos e fortes chuvas, que já deixaram 95 mortos até terça (7).

