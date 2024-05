O Ministério da Cultura está se preparando para lançar, ainda no segundo semestre deste ano, uma plataforma de streaming dedicada à produção audiovisual brasileira.

Idealizado pela Secretaria do Audiovisual (SAV), o projeto quer disponibilizar gratuitamente conteúdos como filmes, séries e documentários nacionais. A iniciativa está em fase de finalização.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, durante cerimônia na Academia Brasileira de Letras, no Rio - Mauro Pimentel - 5.abr.2024/AFP

Segundo a pasta comandada por Margareth Menezes, o projeto "responde ao compromisso de assegurar o acesso pleno aos direitos culturais" estipulado na Constituição, "reforçado pela Lei 13.006/2014, que incentiva a exibição de produções nacionais nas escolas".

"A plataforma visa facilitar o acesso público a obras culturais, e também fortalecer a educação e a identidade nacional através do audiovisual", diz ainda.

SOM

Os cantores Felipe Cordeiro e Gaby Amarantos - Rodolfo Magalhães/Divulgação

O cantor e guitarrista Felipe Cordeiro vai lançar o single "A Lambadeira" com a cantora e compositora Gaby Amarantos. Os dois são paraenses. A faixa chegará às plataformas de streaming em junho e estará presente no novo álbum de Cordeiro, produzido pelo próprio artista e que deve sair ainda no primeiro semestre deste ano. "É a primeira vez que a gente compõe e grava juntos, num feat. A música tem uma forte mistura tropical, com letra poética", diz Cordeiro.