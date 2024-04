O filme "Bye Bye Brasil", clássico brasileiro dirigido por Cacá Diegues e produzido pela LC Barreto, será exibido no Cannes Classics, uma das divisões do festival de cinema francês, no dia 20 de maio. A obra será exibida junto com clássicos como "Gilda", de Charles Vidor, e "Paris, Texas", de Wim Wenders. Lucy e Luiz Carlos Barreto pretendem estar na plateia.

O diretor Cacá Diegues durante as filmagens de "Bye Bye Brasil" - Divulgação

POR TODA A VIDA

No mesmo dia, Barreto faz aniversário. Neste ano, ele completa 96 anos de idade, 70 anos de casado com Lucy e 60 de existência da LC Barreto.

FORTALEZA

Os produtores celebram também a recuperação de problemas ortopédicos: ele fez uma cirurgia há duas semanas para descomprimir a coluna cervical depois de uma queda. E Lucy fraturou a rótula da perna direita ao sair do hospital depois de uma visita ao marido.

CALVÁRIO

A atriz Maria Fernanda Cândido em ensaio para a revista Cidade Jardim, em Paris - Ricardo Abrahão/Divulgação

A atriz Maria Fernanda Cândido estrelará a capa da edição de maio da revista Cidade Jardim. Protagonista do filme "A Paixão Segundo G.H.", a artista falou sobre as gravações do longa e temas como a maternidade e sua vida em Paris. "A G.H. é uma personagem que passa por uma despersonalização, por uma via-crúcis em que vai tirando todas as máscaras. Eu nunca tinha feito isso", disse ela à publicação.