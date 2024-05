O espetáculo "Rita Lee — Uma Autobiografia Musical", protagonizado pela atriz Mel Lisboa, terá sua temporada em São Paulo prorrogada até setembro deste ano. A peça estreou em abril, no Teatro Porto, na região central da capital paulista, com todos os ingressos para as mais de 40 sessões previstas esgotados.

A atriz Mel Lisboa recria foto icônica que estampou o disco de Rita Lee lançado em 1980 - Priscila Prade/Divulgação

Devido ao sucesso de público, a temporada, que terminaria em julho, será estendida até 15 de setembro, com apresentações às sextas, aos sábados e aos domingos. As vendas serão abertas na terça-feira (21), no site sympla.com.br.

"Ao mesmo tempo em que me surpreendi com o sucesso de vendas absolutamente incomum do espetáculo, não é estranho considerando a magnitude da obra e vida da Rita Lee. E, agora que estamos sentindo a reação da plateia, percebemos que, de fato, Rita fez e ainda faz um monte de gente feliz", diz Mel Lisboa.

A peça é inspirada no livro "Rita Lee – Uma Autobiografia", em que a cantora fala abertamente da sua vida pessoal e profissional. O musical recria casos como o primeiro disco voador que teria sido avistado por ela, os primeiros passos na vida artística, sua prisão durante a ditadura militar (1964-1985) e seu encontro de almas com Roberto de Carvalho.