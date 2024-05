O ator e humorista Fabio Porchat foi convidado a participar de uma audiência com o papa Francisco no Palácio Apostólico do Vaticano. O encontro, marcado para 14 de junho, fará parte de um evento que busca aproximar a Igreja Católica de protagonistas do humor e deve reunir nomes de diferentes países.

O ator e humorista Fabio Porchat - Juliana Coutinho - abr.2023/Globo

O convite foi feito a Porchat por meio dos dicastérios para a Comunicação e para a Cultura e a Educação, órgãos que integram a Cúria Romana, cúpula administrativa da Santa Sé.

De acordo com uma carta enviada ao brasileiro, Francisco reconhece o impacto que a comédia tem sobre a cultura contemporânea. O gênero ainda é citado na epístola como uma arte capaz de contribuir para um mundo mais empático e mais solidário.

A atriz Susana Vieira recebeu convidados para o lançamento de sua biografia, "Senhora do Meu Destino", escrito em parceria com o especialista em teledramaturgia Mauro Alencar. O evento ocorreu na Livraria Martins Fontes da avenida Paulista, em São Paulo, na semana passada. A atriz Adriana Lessa esteve lá.