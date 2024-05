O dirigente do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) João Pedro Stedile se encontrou com o papa Francisco neste sábado (18), em Verona, na Itália, e pediu ao pontífice que abençoasse uma bandeira do movimento social.

Papa Francisco abençoa bandeira do MST entregue por João Pedro Stedile, dirigente do movimento, em Verona, na Itália - Reprodução

Um vídeo registrado pelo portal Vatican News, da Santa Sé, mostra o momento em que Stedile estende uma bandeira vermelha a Francisco. O papa apoia uma de suas mãos sobre o objeto e assim permanece por cerca de dez segundos.

"Pedi que o papa abençoasse nossa bandeira do MST e lhe relatei a situação do Rio grande do Sul. Ele ouviu com atenção e disse que estava acompanhando e rezando", afirma Stedile.

O dirigente do MST viajou ao país para participar de um encontro público do pontífice com integrantes de movimentos populares, que reuniu milhares de participantes em Verona.