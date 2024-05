A produtora Agojie — Blacks Conscientes Bravos prepara uma cinebiografia do líder abolicionista José do Patrocínio. A obra será baseada no livro "José do Patrocínio: A Pena da Abolição", do jornalista e colunista da Folha Tom Farias.

O abolicionista brasileiro José do Patrocínio - Wikimedia Commons

O longa ficcional tem filmagens previstas para o primeiro semestre de 2025 e já recebeu o nome de "Patrocínio, Homem de Asas".

TELONA

A atriz Isabel Teixeira em cena do filme 'Avenida Beira-Mar', de Maju de Paiva e Bernardo Florim - Divulgação

O filme "Avenida Beira-Mar", estrelado por Isabel Teixeira (na foto) e Andrea Beltrão, fará sua estreia mundial na edição deste ano do Festival Internacional de Cinema de Guadalajara, no México, marcado para ocorrer entre 7 e 15 de junho.

Dirigido por Maju de Paiva e Bernardo Florim, o longa ainda reúne em seu elenco as atrizes Milena Gerassi e Milena Pinheiro. A produção é assinada pela Elo Studios e pela Produtora Viralata, em coprodução com o Telecine.