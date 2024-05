O Rio2C, festival dedicado à indústria criativa, decidiu doar ao Rio Grande do Sul toda a renda arrecadada com a venda de ingressos do Festivalia, braço do evento que ocorrerá nos dias 8 e 9 de junho e terá oficinas, workshops, mentorias e shows.

Abrigo para pessoas atingidas pelas enchentes em São Leopoldo (RS), município da região metropolitana de Porto Alegre - Pedro Ladeira - 11.mai.2024/Folhapress

A organização viabilizará o envio do auxílio financeiro às vítimas das enchentes por meio da Cufa (Central Única das Favelas). Considerado o maior encontro de criatividade da América Latina, o Rio2C será realizado na Cidade das Artes, na capital fluminense, entre os dias 4 e 9 de junho.

PETIT COMITÉ

O cineasta Karim Aïnouz e os atores Fabio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha, que atuam no longa "Motel Destino", no hotel Carlton Cannes, na França - Maria Lobo/Divulgação

A fotógrafa Maria Lobo registrou os bastidores da passagem da comitiva de "Motel Destino", novo longa de Karim Aïnouz, pelo Festival de Cannes, na França, na semana passada. Antes de cruzar o tapete vermelho, o cineasta recebeu os atores Fabio Assunção, Iago Xavier e Nataly Rocha em seu quarto no hotel Carlton Cannes, além de outros integrantes da produção. O rito, acredita Aïnouz, traz sorte na véspera de estreias.