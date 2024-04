'A gente pode e merece', diz Karim Aïnouz sobre levar filme nordestino a Cannes

São Paulo

Karim Aïnouz já sabia que seu filme estaria na seleção oficial do próximo Festival de Cannes com alguns dias de antecedência, como é praxe. Mesmo assim, acordou cedo, ligou a televisão e vibrou quando ouviu "Motel Destino" sair da boca de Thierry Frémaux, diretor do evento, na manhã desta quinta-feira (11).

Bastidores das gravações de "Motel Destino", novo filme de Karim Aïnouz - Divulgação

"Foi como final de Copa do Mundo", diz ele horas após o anúncio, por telefone, e depois de algumas noites mal dormidas. "É muito louco, porque a gente sabe que o filme foi selecionado, mas só entendi que era verdade no anúncio oficial."

Aïnouz aparece pela primeira vez com um filme brasileiro na competição de longas-metragens, aquela que define o vencedor da Palma de Ouro, prêmio máximo do festival. No ano passado, ele apresentou na mesma seção "Firebrand", produção britânica sobre a relação do rei Henrique 8º com Catherine Parr.

Mas ele já é veterano na Riviera Francesa, por onde passará pela sexta vez. Antes, venceu a mostra Um Certo Olhar, destinada a cineastas ainda pouco conhecidos, com "A Vida Invisível", de 2019.

Agora, o cearense competirá pela Palma de Ouro com grifes como Francis Ford Coppola, David Cronenberg e Paul Schrader. Eles apresentam, nesta ordem, os longas "Megalopolis", "The Shrouds" e "Oh Canada".

"É importante estar nesse lugar de um grande cinema. Mas não tem pressão, não. Estamos todos juntos. Cannes faz uma coisa muito importante, porque a indústria do audiovisual é muito concentrada nos países de língua inglesa, e com o festival celebramos a diversidade, horizontalizamos o mundo todo", afirma.

Para Aïnouz, levar "Motel Destino" à Riviera Francesa é uma vitória para todo o país, mas em especial para o Nordeste e o seu Ceará natal —um longa do estado vai a Cannes pela primeira vez.

O filme foi rodado a poucos quilômetros de Fortaleza, com mão de obra majoritariamente local. Fabio Assunção é a única celebridade no elenco, e divide o protagonismo com Nataly Rocha, que vem do teatro, e Iago Xavier, em seu primeiro filme.

"A escalação mostra que a gente pode sonhar e realizar. Isso significa muito para toda uma geração que vem fazendo audiovisual no Nordeste. É importante que se saiba que a gente pode e merece", diz o cineasta.

"Motel Destino" é descrito como um thriller erótico sobre um rapaz que, após deixar a cadeia, se muda para uma cidadezinha e começa a trabalhar num motel de beira de estrada. Lá, se apaixona por uma mulher que vive um relacionamento abusivo com um ex-policial. O longa ainda não tem previsão de estreia no Brasil.

O 77º Festival de Cannes acontece entre os dias 14 e 25 de maio.