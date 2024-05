O cantor mineiro Sérgio Pererê vai lançar um novo álbum, "Canções de Outono", que reunirá canções inéditas sobre o amor e a temática da sofrência. O trabalho terá participações de artistas como Mônica Salmaso, Letrux e Fernanda Takai.

O disco foi selecionado pelo edital Natura Musical, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, e foi concebido ainda no período da pandemia de Covid-19, quando o artista passou um período isolado em seu apartamento.

O músico Sérgio Pererê - Luis Carlos/Divulgação

"Fiquei intrigado em perceber que as músicas dos meus vizinhos eram quase todas de sofrência, seja sertanejo, rock, samba ou MPB. E, quando falamos de sofrência, na verdade o assunto é o amor e os seus dramas. O amor, como esse combustível de vida que todos precisam. Sofrência não é algo só negativo", diz Pererê

"Entendi, prestando atenção no que as pessoas escolhiam ouvir em um período de solidão e angústia, que a sofrência é algo que une as pessoas e as humaniza também."

"Canções de Outubro" estará disponível nas plataformas digitais a partir do dia 16 de junho, mesma data do show de lançamento do álbum, que ocorrerá no Teatro Sesiminas, em Belo Horizonte.

TABLADO

A atriz Vera Holtz e o compositor Federico Puppi receberam convidados na estreia da nova temporada do monólogo "Ficções", no Teatro Faap, em São Paulo, realizada na semana passada. Puppi assina a trilha sonora original do espetáculo e divide o palco com Holtz durante a peça. A atriz Tania Bondezan esteve lá. O ator Taumaturgo Ferreira também compareceu.