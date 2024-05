Os artistas Michael Sullivan e Paulo Massadas farão seu primeiro show juntos após um hiato de 34 anos. A dupla de hitmakers, que assina clássicos como "Me Dê Motivo", "Lua de Cristal", "Whisky a Go Go" e "Uni-Duni-Tê", se apresentará no Cine Joia, em São Paulo, em 6 de julho.

Os músicos Michael Sullivan e Paulo Massadas - Rogério Von Krüger/Divulgação

O retorno ao palco se dá na esteira do lançamento da série "Sullivan & Massadas: Retratos e Canções" (Globoplay). Nas décadas de 1980 e 1990, Sullivan e Massadas compuseram sucessos interpretados por Gal Costa, Tim Maia, Sandra de Sá, Roberto Carlos, Xuxa, Leandro e Leonardo, Alcione e Roupa Nova, entre outros artistas. Juntos, os dois compuseram mais de 700 canções.

O show na capital paulista terá um repertório preenchido pelos maiores sucessos do duo. A realização é da Maraty, produtora liderada pelo jornalista André Barcinski e pelo produtor Leandro Carbonato.

SOM

O artista Yago Oproprio - Enio César/Divulgação

O artista Yago Oproprio lançará o primeiro álbum de sua carreira, "Oproprio", na terça-feira (28). O trabalho reunirá dez faixas que narram situações do cotidiano vividas pelo próprio artista, nascido na zona leste de São Paulo. Yago tem um estilo de rap mais melódico, calcado no boom bap.

"A raiz do meu trabalho está no boom bap, minha formação se deu através dele. Mas diferentemente do que era feito décadas atrás, busco trazer, a partir da minha ótica, situações corriqueiras do cotidiano, comum a todos, para gerar identificação com aquilo que canto, escrevo e que vivo", diz.