A deputada federal Jandira Feghali (PC do B-RJ) apresentou uma emenda parlamentar para que o projeto de lei (PL) PL 8.889/2017, que cria uma cota de conteúdo nacional em serviços de streaming, seja nomeado em homenagem ao cineasta Toni Venturi.

O diretor morreu no último sábado (18), aos 68 anos, em São Sebastião, no litoral de São Paulo, após se sentir mal enquanto nadava na praia. A parlamentar afirma que o legado do de Toni "não deixa dúvidas de seu talento e sua dedicação ao cinema brasileiro".

O cineasta Toni Venturi, no Cinema Reserva Cultural, em 2023 - Greg Salibian/Folhapress

"Sua paixão pela produção audiovisual nacional merece ser reconhecida por meio da denominação de uma lei fundamental para o fomento e valorização da indústria do audiovisual", afirma a justificativa da proposta.

A homenagem recebeu aval do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, autor do PL quando ainda era deputado.

A emenda é assinada pelos deputados Saullo Vianna (União Brasil-AM), Erika Hilton (PSOL-SP), Gervásio Maia, líder do PSB na Casa, e Odair Cunha (PT-MG), líder da Federação Brasil da Esperança, que reúne PT, PC do B e PV.

A viúva de Toni, a atriz Débora Duboc, diz que ficou grata pela homenagem ao marido e que ele tinha uma viagem marcada para Brasília para defender o projeto de lei.

"Ele acreditava em um projeto de país. Nesse projeto, ele sabia que o cinema era um lugar de soberania nacional, dos brasileiros, porque eles iriam se ver na tela. Ele acreditava em uma nação soberana e em um cinema soberano", afirma Duboc.

No velório, a atriz falou ao telefone com o presidente Lula (PT), que transmitiu seus sentimentos a ela e aos dois filhos de seu casamento com o cineasta, Theo e Otto.

Há uma disputa em torno do PL. O projeto entrou na pauta da votação da Câmara dos Deputados no último dia 14, mas, diante da reação negativa da oposição, acabou não sendo apreciado.

Bolsonaristas acusam o projeto de ser uma reedição do PL das Fake News, em uma tentativa de censurar a internet e beneficiar a Rede Globo. Na terça (21), um grupo de mais de cem entidades divulgaram uma carta aberta rebatendo as críticas e defendendo a proposta.

CORO

