O sertanejo Michel Teló, a cantora Vanessa da Mata e o rapper Projota se apresentarão no primeiro dia da Virada Cultural de São Paulo, em 18 de maio. O evento se estenderá pela madrugada, com atrações até o fim do dia seguinte.

Michel Teló no programa Show da Vida (Globo) - 3.set.2023/Globo

Assim como nos dois anos anteriores, a Virada será descentralizada. Serão 22 palcos espalhados pela capital paulista, do centro a Parelheiros, passando por Heliópolis e Itaquera.

Projota se apresentará em Itaquera (zona leste), às 18h. Já Vanessa da Mata fará seu show no Butantã (zona sul), às 21h, mesmo horário em que Teló subirá no palco da Capela do Socorro (zona sul).

Chamado de Virada Cultural do Pertencimento, o evento, gratuito, terá ainda no seu line-up artistas como Léo Santana e Joelma, Maria Rita, Xamã e Edi Rock e Sandra de Sá.

