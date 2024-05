Deputados de oposição que integram o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados se articulam para tentar derrotar o parecer do deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) pelo arquivamento do processo contra André Janones (Avante-MG) por suspeita de rachadinha.

Como mostrou a Folha, o relatório de Boulos deturpou uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) e usou como base declarações do próprio Janones de que uma reunião em que o deputado pede para auxiliares devolverem parte do salário que receberiam na Câmara teria ocorrido antes de seu mandato.

Deputado Guilherme Boulos (PSOL-SP) na sessão do conselho de ética em que votou para arquivar a representação contra André Janones - Ranier Bragon-15.mai.2024/Folhapress

O parecer de Boulos deve ser votado nesta semana. Caso seja derrotado, seria escolhido um novo relator, que faria uma nova análise do caso.

Suplente no conselho, o deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) afirma estar trabalhando para que o relatório de Boulos seja derrotado no colegiado. "É uma vergonha os argumentos do deputado Boulos, da turminha, para se ajudarem. O áudio de Janones, réu confesso, só veio a público agora", diz.

O deputado Domingos Sávio (PL-MG), por sua vez, acredita que a oposição tem voto para derrotar o relatório de Boulos.

Das 29 representações protocoladas no ano passado contra deputados por acusações de quebra de decoro parlamentar, 24 foram arquivadas. Do restante, duas ainda estão tramitando, incluindo a de Janones, duas foram retiraram e uma foi considerada prejudicada por decisão do presidente do colegiado, deputado Leur Lomanto Júnior (União-BA).