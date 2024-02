O casamento do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, com a CEO do grupo Esfera Brasil, Camila Camargo, reuniu na noite de sábado (3) algumas das principais figuras do Judiciário, do governo Lula e do PIB nacional.

Foi uma festa como há tempos não se via em São Paulo.

Seis ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) prestigiaram a festa: Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Kassio Nunes Marques e Alexandre de Moraes.

Do governo Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e mais dez ministros compareceram: Ricardo Lewandowski (Justiça), Fernando Haddad (Fazenda), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral), José Múcio (Defesa), Simone Tebet (Planejamento), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Vinicius de Carvalho (Controladoria-Geral da União) e Renan Filho (Transportes).

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o ex-presidente José Sarney e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, estiveram lá.

O empresariado também compareceu em peso: André Esteves (banco BTG), Luiz Carlos Trabuco (Bradesco), José Olympio (Safra), Benjamin Steinbruch (CSN), Rubens Ometto (Cosan), Josué Gomes da Silva (presidente da Fiesp), Fabio Coelho (Google), Flávio Rocha (Riachuelo), Joesley Batista (JBS) e Jorge Mall (Rede D'Or) circulavam entre os bares, os bufês e mesas de doce espalhados pelo salão do Clube Hípico de Santo Amaro, onde o novo casal recebeu os convidados.

Veja, abaixo, vídeos do casamento de Bruno Dantas e Camila Camargo:

Com tantos amigos, Bruno e Camila decidiram que apenas a família subiria no altar: os pais dela, João Carlos Camargo, CEO da CNN e fundador do Esfera, e Ana Funaro Camargo, o irmão João Pedro Camargo e a prima, Daniela Funaro; e os pais do noivo, Arnaldo Nascimento e Isis Dantas, com o irmão dele, Hugo Dantas a mulher, Laís.