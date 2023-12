O advogado-geral da União, Jorge Messias, chefiou a delegação brasileira na 10º sessão da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (Uncac). O evento ocorreu em Atlanta, nos EUA, entre os dias 11 e 15 deste mês.

O advogado-geral da União, Jorge Messias, em evento em São Paulo - Mathilde Missioneiro/Folhapress

A comitiva foi composta por membros do Ministério das Relações Exteriores, da Controladoria-Geral da União (CGU), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Tribunal de Contas da União (TCU) e da própria Advocacia-Geral da União (AGU).

A delegação conseguiu aprovar uma resolução proposta pelo Brasil. O texto reforça o compromisso dos países em relação à criação de um arcabouço de incentivos governamentais para que o setor privado se dedique ao combate à corrupção.

No encontro, Messias afirmou que o Brasil está comprometido com a agenda de transparência. "Em resposta a retrocessos recentes relativos aos compromissos com a integridade em nosso país, o novo governo [Lula] tem se dedicado a fortalecer as instituições democráticas, o Estado de Direito e o respeito ao devido processo legal e às garantias fundamentais dos indivíduos", destacou o advogado-geral.

A conferência da ONU ocorre a cada dois anos.

LETRAS

O psiquiatra, autor e tradutor José Manoel Bertolote e a editora Maria Célia Furtado receberam convidados, na noite de segunda (18), para o lançamento do livro "Sexo aos 60, 70, 80, 90: Ouse", da jornalista francesa Roselyne Madelénat. Os dois são os responsáveis pela coordenação editorial do volume, e Bertolote é também o tradutor. A presidente voluntária da Liga Solidária, Rosalu Queiroz, e a professora Mary Lafer prestigiaram o evento, que ocorreu na Drummond Livraria, em São Paulo.