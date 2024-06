O filme "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" acaba de ganhar uma data de estreia: chegará aos cinemas em 9 de janeiro de 2025. Com direção de Fernando Fraiha, o longa acompanhará o personagem criado por Mauricio de Sousa tentando salvar a goiabeira de Nhô Lau (Luis Lobianco) da ganância do malvado Agripino (Augusto Madeira).

No teaser, divulgado nesta segunda (17), Chico Bento, que é interpretado pelo influenciador mineiro Isaac Amendoim, aparece dizendo para o público que vai "contar um causo". Na sequência, é exibida uma cena dele com Nhô Lau, além de outros momentos do filme.

Esse será o primeiro trabalho de Isaac como ator. O menino de dez anos tem 3,2 milhões de seguidores no Instagram e costuma mostrar nas redes sociais o seu dia a dia no sítio da família em Cana Verde, cidade no interior de Belo Horizonte.

Também estão no elenco da produção a atriz e humorista Livia La Gatto, Pedro Dantas, Lorena de Oliveira, Davi Okabe, Guilherme Tavares e Enzo Henrique.

O longa foi gravado em seis semanas em cenários recriados em quatro fazendas de Bragança Paulista e Itatiba, em São Paulo.

A Biônica Filmes é a responsável por "Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa" em coprodução com a Mauricio de Sousa Produções, Paris Entretenimento e Paramount Pictures. A distribuição é da Paris Filmes, com apresentação da Brasilprev Seguros e Previdência S.A..

Chico Bento é hoje embaixador da proteção das nascentes do Pantanal e da ONG ambiental WWF-Brasil (sigla em em inglês para Fundo Mundial para a Natureza).

Cartaz do filme 'Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa' - Divulgação

"Personagens como o Chico Bento já fazem parte do imaginário nacional e representam a cultura brasileira de uma forma única e inclusiva", diz Marcos Saraiva, produtor-executivo do núcleo audiovisual da Mauricio de Sousa Produções.