As atrizes Livia La Gatto e Renata Maciel lançam na noite do próximo sábado (14) uma nova versão do show de comédia "Aquela Dupla".

A artista Renata Maciel, o cantor Caetano Veloso e a atriz e humorista Lívia La Gatto - @livialagatto no Instagram

PALCO

Na produção, que tem direção de Ilana Kaplan, elas fazem paródias musicais e esquetes de humor satirizando temas polêmicos e do cotidiano. A apresentação será realizada na Bona Casa de Música, em São Paulo.

PALCO 2

As duas atrizes fizeram sucesso com vídeos de comédia durante a pandemia. As peças chamaram a atenção até do músico Caetano Veloso.

MEGAFONE

No início deste ano, Lívia La Gatto denunciou à polícia uma ameaça de morte que recebeu de Thiago Schutz após ela publicar vídeos de humor, em que ironizava frases ditas pelo coach.

INTIME-SE

O julgamento de Schutz foi marcado pela Justiça para o próximo dia 9 de novembro. Ele é acusado de ameaça e violência psicológica contra ela e contra a cantora Bruna Volpi. A defesa dele nega.

GOGÓ

O conselheiro do Tribunal de Contas do estado de São Paulo Roque Citadini recebeu convidados em sua casa, na capital paulista, para o jantar Amigos da Ópera, na semana passada. O evento celebrou a abertura de inscrições para a 22ª edição do Concurso Brasileiro de Canto Maria Callas, fundado por Paulo Abrão Esper. A secretária da Cultura do estado de SP, Marilia Marton, compareceu.