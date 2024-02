As atrizes Lívia La Gato e Renata Maciel vão estrear um novo show de humor, o "Paródias in Concert". Com direção de Ilana Kaplan, as artistas apresentarão versões de sucessos de Chitãozinho e Xororó, Daniela Mercury e outros.

O espetáculo cumprirá curta temporada, somente aos domingos, no teatro Renaissance, em São Paulo, a partir de 17 de março.

As atrizes Renata Maciel e Lívia La Gatto - Caio Oviedo/Divulgação

Lívia e Renata chamaram a atenção nas redes sociais durante a pandemia. Elas se destacaram ao publicarem vídeos com paródias musicais bem-humoradas e irônicas sobre política e a situação do país. O cantor Caetano Veloso passou a seguir a dupla, o que aumentou ainda mais a popularidade das comediantes.

O ator Eduardo Sterblitch recebeu convidados para a estreia paulistana do espetáculo "Beetlejuice, o Musical", realizada na semana passada, no Teatro Liberdade. O diretor Rodrigo França e a atriz Vanessa Goulartt estiveram lá.