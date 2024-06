O monólogo "Prima Facie", estrelado por Débora Falabella, já tem data para estrear em São Paulo: 20 de setembro, no Teatro Vivo. No espetáculo, que se tornou um fenômeno em sua temporada no Rio de Janeiro com sessões lotadas, a atriz vive a bem-sucedida advogada Teresa, que tem entre seus clientes acusados de violência sexual. Ela passa a questionar o sistema jurídico, porém, quando se torna vítima de um estupro.

A atriz Débora Falabella em cena do monólogo "Prima Facie" - Annelize Tozetto/Divulgação

A peça é uma adaptação do texto da dramaturga Suzie Miller, que estreou em Londres em 2022 e provocou debates por mudanças nas leis britânicas sobre o tema. A versão brasileira tem direção de Yara de Novaes, e é desenvolvida pelas empresas Borges & Fieschi Produções e Antes do Nome Produções.

TRINTÃO

Os economistas Edmar Bacha, Pedro Malan e Gustavo Franco receberam convidados no lançamento do livro "30 Anos do Real: Crônicas no Calor do Momento", na semana passada. O evento, que foi realizado na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi, em São Paulo, contou com a presença dos economistas Persio Arida e Elena Landau.