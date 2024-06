A atriz e diretora Leandra Leal assina a direção do clipe de "Poço Azul", novo single da cantora Nabiyah Be que será lançado nesta quinta-feira (27). A faixa traz elementos de jazz, soul e MPB e antecede o lançamento do primeiro álbum de estúdio da artista, previsto para o próximo ano.

A atriz e cantora Nabiyah Be, que prepara seu primeiro álbum de estúdio e lança o single "Poço Azul" - /Guilherme Burgos/Divulgação

Primeira mulher negra brasileira a vencer o Drama Desk Award, um dos mais importantes prêmios do teatro nos EUA, a baiana atuou em peças alternativas da Broadway e passou por produções como "Pantera Negra" e "Daisy Jones and the Six". O jornal The New York Times já descreveu sua voz como "hipnotizante".

TERCEIRO SINAL

As atrizes Guida Vianna e Silvia Buarque receberam convidados para a estreia da peça "A Menina Escorrendo dos Olhos da Mãe", protagonizada por elas, realizada na semana passada. O espetáculo está em cartaz no Sesc Pinheiros, em São Paulo, e teve todos os seus ingressos vendidos. A atriz Mel Lisboa e o ator Luiz Henrique Nogueira prestigiaram a sessão.