Os cantores Lia de Itamaracá, Xênia França e Almério são os destaques da programação da sexta edição da Ópera da Serra da Capivara, evento que será realizado de 22 a 27 de julho no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí.

A cantora e compositora Xênia França - Mônica Bento -26.set.2023/Folhapress

Lia de Itamaracá vai inaugurar o palco principal do festival na noite de 25 de julho. Ela apresentará o show "A Ciranda do Mundo". Já Xênia será a atração do dia 26 de julho.

O cantor Almério encerra as performances musicais no dia 27 de julho, com seu show "Neste Exato Momento".

A Ópera da Serra da Capivara conta ainda com uma série de outras atrações artísticas.

DE VOLTA PRA CASA

A atriz Malu Mader como Aurora em "Renascer" - Fabio Rocha/TV Globo/Divulgação

A atriz Malu Mader posou caracterizada como Aurora, personagem que vai se envolver com José Inocêncio (Marcos Palmeira) nos próximos capítulos de "Renascer". A participação na trama marca o retorno da artista às novelas da Globo após seis anos. Malu enumera alguns fatores que pesaram para a sua volta aos folhetins, como o fato de se tratar de um remake de uma história assinada por Benedito Ruy Barbosa. "Achava que era uma falha da minha trajetória nunca ter feito uma novela dele e agora surgiu a oportunidade através da adaptação do Bruno Luperi [neto do autor]", diz.