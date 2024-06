O sambista Diogo Nogueira se apresentará no Festival Olímpico Parque Time Brasil que será realizado no parque Villa-Lobos, em São Paulo.

O cantor Diogo Nogueira - @diogonogueira_oficial

O evento ocorrerá entre os dias 20 de julho e 11 de agosto para celebrar as Olimpíadas de Paris.

O cantor, que lançou um novo disco em novembro do ano passado, subirá ao palco no dia 21 de julho. O evento, que está sendo organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB), contará com atividades esportivas e gastronômicas.

SOM

A cantora Larissa Luz - Caio Lirio/Divulgação

A atriz e cantora Larissa Luz lançará um novo álbum neste ano, previsto para o mês de outubro. O trabalho sairá após um hiato de dois anos desde que seu EP "Deusa Dulov (Vol. 1)" chegou às plataformas de streaming. A artista é curadora do Festival Afropunk no Brasil e se apresentará nas edições em Nova York e em Salvador do evento.