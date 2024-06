O advogado e ex-assessor do Ministério da Fazenda José Francisco Manssur se tornou sócio do CSMV Advogados, escritório que representa mais de 20 clubes de futebol e a Libra, liga que reúne as camisas de maior torcida no Brasil, como Flamengo, Corinthians e Palmeiras.

Manssur foi responsável pela elaboração das regras que regulamentaram o setor de apostas esportivas no Brasil, conhecidas como "bets". Ele também é coautor do projeto de lei que criou a Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

José Francisco Mansur durante audiência da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, em Brasília - Jefferson Rudy/Agência Senado

Em fevereiro deste ano, o advogado deixou o governo sob pressão do centrão e do Ministério do Esporte, que queria transferir parte do controle sobre as casas de apostas para a pasta comandada por André Fufuca.

A Comissão de Ética Pública da Presidência dispensou o advogado de cumprir a quarentena prevista para aqueles que atuam no governo. A relatoria do caso ficou a cargo da jurista Carol Proner.

Manssur, que fez carreira no direito desportivo, chefiará a área de apostas do CSMV Advogados.