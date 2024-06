A Justiça marcou uma audiência de conciliação entre Gabriel Penna Burgos Costa, filho de Gal Costa, e Wilma Petrillo.

Wilma Petrillo e Gabriel Costa Penna Burgos - Divulgação

A empresária quer o reconhecimento de que vivia com a cantora, tendo direito a parte da herança deixada por ela.

Já o jovem, que tem 18 anos, contesta que elas viviam em união estável. E pede a anulação de documento em que reconheceu a parceria das duas. Ele afirma que foi coagido por Wilma a assiná-lo quando ainda estava sob o impacto da morte da mãe, em novembro de 2022.

Gabriel quer também uma investigação para estabelecer a causa da morte de Gal.

A advogada Luci Vieira Nunes, que representa o filho de Gal, e Vanessa Bispo, que defende Wilma, chegaram a conversar sobre a possibilidade de um acordo. Mas até agora o diálogo não evoluiu.

