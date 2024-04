A Justiça negou o pedido de Wilma Petrillo para que fosse realizada uma perícia psicológica urgente em Gabriel Penna Burgos Costa, 18, o filho único de Gal Costa.

"O estado mental do requerente não é objeto do feito, mormente [principalmente] por se tratar de pessoal maior e capaz", afirmou o juiz Ricardo Pereira Junior, da 12a Vara de Família e Sucessões de São Paulo, em sua decisão.

Filho de Gal Costa, Gabriel da Costa, cedeu entrevista ao Fantástico após mover ação contra a viúva da cantora, Wilma Petrillo - Reprodução

Wilma e Gabriel travam uma disputa nos tribunais pela herança da cantora.

A empresária alega que vivia em união estável com Gal e que é, portanto, sua herdeira. Nesta condição, foi nomeada inventariante do espólio da artista.

Gabriel chegou a reconhecer essa condição diante de um juiz, mas depois recuou e entrou com ação anulatória do documento afirmando que elas não viviam como um casal.

O jovem diz que fez a declaração que beneficiava Wilma porque foi coagido por ela. Os dois ainda moravam juntos e ele afirma que temia por sua própria segurança física e psicológica.

Como resposta, Wilma pediu à Justiça uma perícia em Gabriel Costa.

Ela afirma que o jovem está sendo manipulado por sua atual namorada, a fonoaudióloga Daniela Marcilio Tonani. Ela é 33 anos mais velha do que o filho de Gal e mãe de sua ex-namorada.

Wilma afirmou à Justiça que Gabriel pode estar em situação de vulnerabilidade e diz que ele mudou de comportamento depois do começo do namoro, deixando inclusive de frequentar as consultas com psiquiatra e psicólogo que o acompanhavam desde a adolescência.

De acordo com o juiz, no entanto, "a apuração da capacidade civil do autor deve ser feita por quem de direito e em ação própria, se o caso". A medida não caberia nesta ação em que ele, maior de idade e capaz, questiona a união estável invocada por Wilma Petrillo.

Gabriel, por sua vez, afirma que suas iniciativas não têm nada a ver com a namorada.

Além da ação de nulidade, o filho de Gal pede a exumação do corpo da mãe para esclarecer as circunstâncias de sua morte. Ele quer também trasladar o corpo dela para que seja enterrado ao lado da mãe da cantora, Mariah, no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro.